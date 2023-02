DURANTE IL DIBATTIMENTO DI OGGI, IL CANTANTE CATANESE ALESSIO OSSINO CHE È PARTE OFFESA DEI PROBABILI DESCRITTI REATI COMPIUTI CONTRO DI LUI, HA ACCUSATO UN DOLORE AL PETTO ED È STATO TRASPORTATO IN AMBULANZA ALL'OSPEDALE PIEMONTE DI VIALE EUROPA

Il giorno 22 febbraio 2023 durante la mattinata, si e’ tenuta dinanzi al Collegio penale del Tribunale di Messina l’udienza istruttoria del Processo a carico della ex giudice del Tribunale civile di Catania, Maria Fascetto Sivillo, accusata di abuso di ufficio, calunnia e diffamazione nei confronti dei coniugi Ossino-Scuderi e dei loro due figli.

Già…, sono state superate le vicende preliminari con la ammissione delle 4 parti civili. Adesso l’iter processuale prevede che siano sentite le persone Offese e a seguire tutti i testimoni al fine di circoscrivere e provare i fatti costituenti reato.

Le persone Offese rivendicano il diritto di ottenere giustizia per i rilevanti danni economici e morali subiti per avere dovuto subire la espropriazione della loro unica abitazione familiare per un contenzioso che ancora risulta pendente… presso l’Ufficio giudiziario etneo.

La Fascetto Sivillo e’ difesa dall’avvocato Carlo Taormina mentre i coniugi Ossino–Scuderi sono rappresentati dagli avvocati Chiara Matraxia e Alessandro Scuderi .

Alessio Ossino, ammesso come parte civile nel procedimento è assistito dall’avvocato Salvatore Silvestro del foro di Messina. In data odierna, il magistrato procedente ha rinviato il Procedimento al 28 giugno 2023.

Il cantante catanese Alessio Ossino, e’ parte Offesa dei descritti superiori reati probabilmente commessi nei suoi confronti per la vendita all’asta illegale avvenuta negli anni scorsi dell’unico immobile di residenza, in una Procedura Esecutiva priva di titolo ad agire ed un debito lievitato da 30.000,00 € a 840.000,00 €.

Nel corso del dibattimento di oggi, Alessio Ossino ha accusato un dolore al petto ed è stato trasportato in Ambulanza presso l’Ospedale Piemonte di viale Europa.