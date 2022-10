“Il Giorno 9 novembre 2022 ore 13 e ss. si terrà dinanzi al collegio del Tribunale penale di Messina la udienza istruttoria del processo a carico della ex giudice del Distretto Giudiziario Civile di Catania dott.ssa Maria Fascetto Sivillo per i reati di abuso di ufficio, calunnia e diffamazione nei confronti dei coniugi Ossino-Scuderi e dei loro due figli”. E’ quanto si apprende da una nota, diffusa ieri 30 ottobre dall’avvocato Alessandro Scuderi… che difende le presunte parti offese (dalle menzionate ipotesi di reità) genitori del catanese Alessio Carmelo Ossino.

Così prosegue il documento: “già superate le questioni preliminari con l’ammissione delle 4 parti civili adesso l’iter processuale prevede che siano sentite le persone offese e a seguire tutti i testimoni al fine di circoscrivere e provare i fatti costituenti reato. Le persone offese rivendicano il diritto di ottenere giustizia per i rilevanti danni economici e morali subiti a causa del sequestro e spoliazione della loro unica abitazione familiare per un contenzioso che ancora risulta pendente”.

Questo in conclusione, viene evidenziato del testo: “ricordiamo che la giudice Fascetto Sivillo è difesa dall’avvocato Carlo Taormina mentre i coniugi Ossino – Scuderi sono rappresentati oltrechè dal sottoscritto anche dall’avvocatssa Chiara Matraxia. Un accenno doveroso, va fatto nei confronti della parte civile nella persona di Alessio Carmelo Ossino che… -da anni conduce una battaglia a tutto campo contro la malagiustizia e per aiutare i deboli a trovare una giusta difesa dei loro diritti-… come lui stesso dichiara. Alessio Carmelo Ossino è assistito dall’avvocato Salvatore Silvestro del foro di Messina”.