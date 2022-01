L'UOMO UN AGENTE DI COMMERCIO DI PALERMO, CHE DA LUNEDI' 10 GENNAIO 2022 ERA FERMO AGLI IMBARCHI DELLA SOCIETA' 'CARONTE & TOURIST', IMPOSSIBILITATO A FAR RIENTRO A CASA PERCHE' I RESPONSABILI DELL'AZIENDA NON LO FACEVANO TRANSITARE DATO IL MANCATO POSSESSO DA PARTE SUA DEL "SUPER GREEN PASS" COME PREVISTO DAL D.L. N° 229 DEL 31 DICEMBRE 2021 EMESSO DAL PREMIER MARIO DRAGHI PER CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19, ORA PER EFFETTO DEL PROVVEDIMENTO EMESSO DAL MAGISTRATO REGGINO POTRA' RITORNARE IN SICILIA

Il giudice Elena Manuela Aurora Luppino del Tribunale Civile di Reggio Calabria in data odierna, ha accolto il Ricorso presentato dagli avvocati Grazia Cutino di Trapani e Maura Galletta di Messina presentato nell’interesse del signor Fabio Messina. L’uomo un agente di commercio di Palermo, da lunedì 10 gennaio 2022 era fermo a Villa San Giovanni presso gli imbarchi della Società ‘Caronte & Tourist’ dai quali i responsabili della Società non gli hanno concesso di attraversare lo Stretto perchè sprovvisto del necessario “Super Green Pass” come stabilito dal D.L. N° 229 del 31 dicembre 2021, emesso dal premier Mario Draghi per contrastare la diffusione del Covid-19.

Il professionista con la propria auto, è andato a Genova per lavoro, prima che scattasse il nuovo Decreto, ma non ha potuto fare ritorno nel proprio domicilio inizialmente ha dormito in un sacco a pelo all’aperto, poi nelle ultime due notti ha alloggiato presso una famiglia del luogo che lo ha ospitato.

Scrive il magistrato nelle motivazioni del Provvedimento da lei assunto: