Il giudice per le indagini preliminari di Messina, Tiziana Leanza ha rinviato a giudizio per comparire innanzi al Tribunale il prossimo 7 ottobre, la 70enne Giuseppa Dell’Acqua che era guida di una Fiat 600 sulla via Consolare Pompea a Sant’Agata la mattina del 12 giugno 2020 quando nel compiere un azzardato mutamento di spostamento della sua vettura… tagliò la strada alla motociclista 34enne Milena Visalli, che a causa di un impatto tra il mezzo da lei condotto e quello dell’anziana morì sul colpo.

Verso la Dell’Acqua, i magistrati procedenti… accerteranno eventuali sue responsabilità per il reato di… omicidio stradale… in quanto attraverso le indagini sarebbe emerso come si evince dal capo d’imputazione, che la stessa effettuò una inversione di marcia “non assicurandosi di creare pericolo e/o intralcio per gli utenti della strada”.