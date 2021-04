SULL’EX MINISTRO DELL’INTERNO DEL GOVERNO CONTE, PENDE L’ACCUSA DI SEQUESTRO DI PERSONA E RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO PER AVERE IMPEDITO ALLA NAVE DELLA ONG CATALANA OPEN ARMS DI SBARCARE A LAMPEDUSA

Articolo…, tratto da… www.newsicilia.it.

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari di Palermo, Lorenzo Jannelli. Sull’ex ministro dell’Interno del Governo Conte, pende l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito alla nave dell’Ong catalana Open Arms di attraccare a Lampedusa.

L’imbarcazione in questione, nell’agosto di due anni fa aveva salvato in mare 147 migranti. La difesa di Matteo Salvini, assistito dall’avvocato Giulia Bongiorno, aveva chiesto invece il non luogo a procedere.

L’ex ministro ha lasciato nel primo pomeriggio l’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo senza rilasciare dichiarazioni e si è allontanato a bordo di un’auto. La prima udienza del processo è in programma il prossimo 15 settembre al Tribunale di Palermo.