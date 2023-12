L’INIZIATIVA PROMOSSA DAL CLUB SERVICE DI LENTINI E ORGANIZZATO IN COLLABORAZIONE CON AMPLIFON E PATROCINATO DAL COMUNE

Il Lions club di Lentini, guidato da Vincenzo Cappello, domani, domenica dalle 9 alle 13 sarà in piazza Duomo a Lentini con il camper dell’Udito per effettuare uno screening dell’udito. L’iniziativa promossa dal club service di Lentini e organizzato in collaborazione con Amplifon e patrocinato dal Comune.

Lo screening è stato inserito nell’area service Promozione “Area Salute” del distretto Lions 108Yb Sicilia, guidato dal Governatore Daniele Macaluso, coordinatore Giuseppe Daidone e delegato “Screening Udito” Giuseppe Reale. Il controllo, che sarà gratuito, verrà eseguito da personale esperto e qualificato: è previsto un esame audiometrico.

“Il Lions club – ha detto il presidente Vincenzo Varagona – è sempre attivo e attento ai problemi della salute dei cittadini. Altri screening per attività di prevenzione sono previsti nei prossimi mesi, in linea di continuità con le iniziative avviate dal nostro club”.