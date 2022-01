Il medico 45enne Domenico Biscardi, ricercatore di Aversa, nelle scorse ore odierne è stato trovato morto nella sua casa [Video]

Articolo…, tratto da… www.informazione.it!

Foto: Facebook. Di seguito vi mostriamo quello che dovrebbe essere l’ultimo video realizzato da Domenico Biscardi.

L’audio di Domenico Biscardi. “Questo è Delgado, il biocinetico di Madrid con cui lavoriamo già da un anno e mezzo.

Abbiamo trovato uno di questi audio, mandato a una certa Giulia, nel quale Biscardi si riferisce a un video di Ricardo Delgado.

Secondo le prime informazioni, tutte da accertare, sarebbe stato trovato morto nella sua abitazione. (Oltre.tv)

Se ne è parlato anche su altre testate

È notizia dell’ultima ora la morte di Domenico Biscardi, dottore e ricercatore campano, da 2 anni impegnato a smontare la narrazione pandemica ufficiale. Tante le incognite che ancora non sono state chiarite. (Come Don Chisciotte).

E’ questo il pensiero espresso da Nunzia Alessandra Schilirò, il vicequestore di Roma sospesa per aver espresso opinioni contrarie al Green pass, in merito alla morte del dottor Biscardi in circostanze ancora da chiarire: MeteoWeb.

Improvvisa scomparsa del ricercatore scientifico, è stato trovato morto nella sua casa di Napoli. Mistero sulla morte di Domenico Biscardi, il dottore etichettato spesso come “No-vax” per le sue teorie alternative su Covid, vaccini e pandemia, stando alle notizie che circolano in queste ore, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Napoli… (AreaNapoli.it).

Domenico Biscardi: causa morte, malattia, tumore. A quanto risulta, nei giorni antecedenti alla sua scomparsa il dott. Biscardi avrebbe ricevuto dei controlli da parte dei NAS per alcune ricerche, a suo dire molto importanti, che stava conducendo… (Il Giornale d’Italia).

Il ricercatore campano Domenico Biscardi ritrovato senza vita in casa. “Hanno ucciso uno scienziato vero che ha combattuto fino alla fine contro questi criminali….da oggi sei un martire della resistenza…non ci dimenticheremo mai di te…buon viaggio Domenico Biscardi… (Positanonews).