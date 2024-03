I GIALLOROSSI RITROVERANNO L’EX TECNICO GAETANO AUTERI, PORTATO IN RIVA ALLO STRETTO DAL PRESIDENTE SCIOTTO ALL’INIZIO DELLA PASSATA STAGIONE: IL BENEVENTO DOVRÀ FARE A MENO DI ALCUNI TITOLARI SQUALIFICATI TRA CUI IMPROTA, KARIC E STARITA MA NONOSTANTE QUESTO POTRÀ CONTARE SU UNA ROSA DI TUTTO RISPETTO

Il Messina cerca oggi domenica 10 marzo 2024…, il riscatto dopo 4 giorni dall’immeritata sconfitta casalinga contro il Crotone: i ragazzi di Giacomo Modica, saranno chiamati ad un’ulteriore prova di forza contro la principale antagonista per la promozione della Juve Stabia.

I giallorossi ritroveranno l’ex tecnico Gaetano Auteri, portato in riva allo Stretto dal presidente Sciotto all’inizio della passata stagione: il Benevento dovrà fare a meno di alcuni titolari squalificati tra cui Improta, Karic e Starita ma nonostante questo potrà contare su una rosa di tutto rispetto.

I giallorossi invece giungono in Campania con altrettante assenze pesanti, Piana sconterà proprio con i sanniti l’ultima giornata di squalifica insieme a Manetta, Emmausso invece rientrerà per la sfida casalinga contro il Foggia a causa dell’espulsione diretta rimediata mercoledì sera con il Crotone. Nota lieta il rientro dall’infortunio di Pacciardi che prenderà quindi parte alla spedizione in terra campana.

La partita di andata terminó 0-1 in favore del Benevento grazie alla rete di Ciano, a seguito di un match decisamente equilibrato con tante occasioni da una parte e dall’altra.

I convocati di Modica per Benevento – Messina: