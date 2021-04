“Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha emanato un decreto che prevede la ripartizione dei fondi destinati al ristoro delle imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico dalle perdite economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica COVID-19. Per i Comuni della provincia di Messina sono in arrivo oltre un milione e 100 mila euro per compensare il calo di fatturato registrato dagli affidatari di questo servizio nell’anno scolastico 2019/2020. Sono oltre 40 i comuni del messinese che riceveranno queste somme. Ristori importanti per questi operatori economici, fortemente penalizzati dalla chiusura delle scuole. Basti pensare che dall’inizio della pandemia ad oggi sono stati destinati 2,3 miliardi di euro sia per compensare i minori ricavi tariffari, sia per finanziare i servizi aggiuntivi di trasporto pubblico, a conferma dell’attenzione rivolta verso questo settore”, dichiara la senatrice messinese Grazia D’Angelo (M5S).

Di seguito l’elenco completo dei Comuni messinesi che beneficeranno di questi fondi e i relativi importi: