Il ministro della Salute ci ha comunicato il passaggio in zona gialla a decorrere da lunedì prossimo: “è una buona notizia”! Lo ha riferito oggi, attraverso un post pubblicato su Facebook, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Musumeci ha così concluso: “con le dovute cautele e con la necessaria prudenza nei comportamenti quotidiani, credo che ognuno abbia il diritto a tornare a vivere con maggiore libertà e soprattutto con quella felicità che, specie in questi mesi, ha troppe volte ceduto il passo alla rassegnazione. Come sempre, desidero manifestare tutto il mio apprezzamento per quanti, a vario titolo, sono tuttora impegnati nel fronteggiare l’emergenza. A loro rinnovo l’invito ad andare avanti con la consapevolezza che nel tunnel, oramai, c’è sempre più luce”!