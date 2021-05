Il ministro dell’Interno…, Luciana Lamorgese sarà oggi a Palermo

PARTECIPERA' AD UNA RIUNIONE DEL COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA CHE A PARTIRE DALLE 10 SI TERRA' PRESSO LA PREFETTURA E SOTTOSCRIVERA' UN PROTOCOLLO D'INTESA, CON I RESPONSABILI DELLA REGIONE SICILIANA PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FEC

Il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese è oggi a Palermo per partecipare in prefettura, alle ore 10, al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Prendono parte alla riunione il capo di Gabinetto del Viminale, Bruno Frattasi, il capo della Polizia, Lamberto Giannini, il capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione Michele di Bari.

Alle ore 12, a Palazzo d’Orléans, sede della Regione Siciliana, la titolare del Viminale sottoscriverà il protocollo d’Intesa tra il ministero dell’Interno e la Regione per favorire la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale presente in Sicilia di proprietà del Fondo edifici di culto.