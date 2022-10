“Il mio intervento al 37° Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori”. Così ha scritto oggi, sulla sua Pagina Facebook, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca del Partito Democratico.

De Luca ha concluso in tal modo: “dal Grand Hotel Quisisana di Capri, in #diretta, il mio intervento in occasione del 37° Convegno di Capri dei Giovani Imprenditori”.

“#LIVE”.