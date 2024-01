“Il mio intervento su La 7 in merito al ponte sullo stretto di Messina: Per la città di Messina per finanziare i progetti che ho fatto per garantire l’erogazione dell’acqua h 24 ci vogliono circa 100 milioni di euro e siamo stati bravi perché nel frattempo circa 50 milioni li abbiamo avuto finanziati partecipando ad appositi bandi” [Video]

“Il mio intervento su La 7 in merito al ponte sullo stretto di Messina: Per la città di Messina per finanziare i progetti che ho fatto per garantire l’erogazione dell’acqua h 24 ci vogliono circa 100 milioni di euro e siamo stati bravi perché nel frattempo circa 50 milioni li abbiamo avuto finanziati partecipando ad appositi bandi”. A riferirlo ieri 04 gennaio 2024 sulle sue omonime Pagine Facebook, è stato Cateno De Luca, sindaco di Taormina, già in passato con la stessa funzione a Fiumedinisi, Santa Teresa di Riva e Messina, attuale deputato presso l’Assembela regionale siciliana a Palermo e leader del ‘Movimento Sud chiama Nord’!

De Luca ha aggiunto: “se destiniamo il Fondo Sviluppo e Coesione FSC per finanziare il ponte sullo stretto di Messina dove prenderemo i circa 3 miliardi di euro per risolvere la crisi idrica in Sicilia compreso i 50 milioni che mancano per la sola città di Messina?”!

Ha concluso De Luca: “potrei farvi un lungo elenco dei fabbisogni urgenti della Sicilia per dimostrarvi che senza i soldi del FSC (circa 7 miliardi) rimarremo quel che siamo… il pisciatoio dei partiti romano centrici! Riflette gente… riflettete”!

