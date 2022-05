A SCRIVERLO OGGI 14 MAGGIO 2022 SU FACEBOOK, E' STATO MAURIZIO CROCE, IL CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA DI MESSINA CHE E' SCESO IN CAMPO PER PARTECIPARE ALLE ELEZIONI DEL 12 GIUGNO PROSSIMO

“Il mio personale -in bocca al lupo- all’Akademia Sant’Anna in vista del grande traguardo a cui ambiscono”. Lo ha scritto oggi 14 maggio 2022 su Facebook, Maurizio Croce, il candidato sindaco del centrodestra di Messina, sceso in capo per partecipare alle Elezioni del 12 giugno prossimo.

Croce ha aggiunto: “una delle società fiore all’occhiello della nostra città e punto di riferimento del movimento pallavolistico messinese. Ammiro la capacità di crescita e l’ambizione mostrata, nonostante le difficoltà legate alle condizioni delle strutture e la distanza dell’amministrazione precedente”.

