Il momento è adesso: “Movimento politico del meridione START”! A scriverlo oggi, sulla propria Pagina Facebook istituzionale, è stato il sindaco peloritano Cateno De Luca.

De Luca ha proseguito così: “se il governo Draghi non inserirà nel recovery plan la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina lancerò il Movimento politico del meridione per cacciare tutti i ladri di consenso elettorale che siedono nel parlamento nazionale in rappresentanza del Sud ma agiscono come gli ascari per salvare la propria poltrona e servire i padroni dei partiti. Non mi importa della mia carriera politica perché non ha senso combattere in trincea per cercare di elevare gli standard dei servizi municipali e risolvere le questioni strutturali territoriali quando i nostri figli e nipoti muoiono e moriranno di fame e dovranno emigrare al Nord Italia o peggio ancora all’estero”.

La soluzione è molto semplice: “nell’ambito di tutte le opere strategiche inserite nel recovery plan l’Italia deve chiedere una espressa deroga per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina che potrà essere completato entro il 2030 piuttosto che 2026 come prevede l’Europa per il recovery found. Vi invito a guardare l’odierna diretta ove ho spiegato come fare e cosa succederà. Preferisco non fare più politica piuttosto che essere complice dell’assassinio socio economico della mia amata terra. Ora si parte con il nostro progetto meridionalista”!