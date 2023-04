CI TROVIAMO D'ACCORDO CON QUESTO DETTO E VOGLIAMO AGIRE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE IN CUI VIVIAMO CON INIZIATIVE CONCRETE SUL TERRITORIO, CONSCI CHE SIA ANCHE RESPONSABILITÀ DELLE AZIENDE LASCIARE IN EREDITÀ ALLE GENERAZIONI FUTURE UN PIANETA VIVIBILE

“Il momento migliore per piantare un albero era vent’anni fa. Il secondo miglior momento è ora” (antico proverbio cinese).

Ci troviamo d’accordo con questo detto e vogliamo agire per la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo con iniziative concrete sul territorio, consci che sia anche responsabilità delle aziende lasciare in eredità alle generazioni future un pianeta vivibile.

In collaborazione con Boniviri, una società benefit, fondata da tre siciliani under 35 con la passione per l’agricoltura, la sostenibilità e il buon cibo, Fire ha intrapreso un progetto di supporto all’agricoltura locale e sostenibile in Sicilia.

Sabato 15 Aprile 2023, a partire dalle 10:00, pianteremo 100 alberi di ulivo presso l’Azienda Agricola Bonaccorsi di Milazzo.