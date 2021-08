Il mondo della tv italiana, oggi è in lutto per la morte prematura avvenuta nelle scorse ore dell’attore catanese Nino D’Agata

Il mondo della tv italiana, oggi è in lutto per la morte prematura avvenuta nelle scorse ore dell’attore catanese 66enne Nino D’Agata. Era nato a Catania l’8 ottobre 1955. L’artista e doppiatore era noto per aver interpretato il generale Tosi nella serie televisiva di Canale 5 R.I.S. – Delitti imperfetti e per aver prestato la propria voce ai personaggi di Timothy Lovejoy e Lou nel cartoon I Simpson. Tra i ruoli interpretati, oltre a quello del generale Tosi, c’è anche quello dell’agente Agostino Catalano nel tv movie Paolo Borsellino.

Nel corso della sua lunga carriera cinematografica e televisiva ha partecipato anche a moltissime serie tv tra cui Don Matteo, Distretto di polizia e Il giovane Montalbano. E’ stato diretto, tra gli altri, da Paolo Sorrentino ne Le conseguenze dell’amore, da Gabriele Muccino ne L’ultimo bacio, da Emanuele Crialese in Nuovomondo e da Michele Soavi nelle fiction Ultima pallottola, Francesco e Il testimone.

Fra i personaggi cui ha prestato la voce. invece, c’è anche Paul Bettany di Iron man. Ha fatto il suo esordio sul grande schermo nel 1993, quando ha vestito i panni di Totuccio Contorno in Giovanni Falcone di Giuseppe Ferrara