Il mondo della TV…, piange oggi Gianfranco D’Angelo

È morto al Policlinico Gemelli di Roma, dopo una breve malattia, l’attore comico Gianfranco D’Angelo. Il 19 agosto avrebbe compiuto 85 anni. Lo ha fatto sapere il suo ufficio stampa in una nota. Attore, comico, cabarettista, doppiatore, imitatore e cantante, era nato a Roma nel 1936.

Dopo aver svolto diversi lavori, debutta in RAI all’inizio degli anni ’70, dove è apparso in vari programmi a fianco dei personaggi di punta dell’epoca, da Raffaella Carrà a Sandra Milo.

Ha fatto parte del gruppo del Bagaglino con Pippo Franco e ha recitato in molti film, a teatro e in televisione, dove ha partecipato a programmi quali Drive in (in coppia con Ezio Greggio) e, più recentemente, Striscia la notizia. Nel 2019 era apparso nel film W gli sposi diretto da Valerio Zanoli. Lascia due figlie, Daniela e Simona, entrambe attrici.