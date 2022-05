L'EVENTO HA AVUTO INIZIO ALLE ORE 8.30..., DURERA' TUTTA LA MATTINATA E SARA' UN'OCCASIONE PER RICORDARE I MAGISTRATI... GIOVANNI FALCONE E FRANCESCA MORVILLO OLTRE AGLI AGENTI DELLA SCORTA... VITO SCHIFANI, ROCCO DICILLO E ANTONIO MONTINARO VITTIME DI UNA STRAGE DI MAFIA AVVENUTA 30 ANNI OR SONO ED OGGI RICORRE APPUNTO IL TRENTESIMO ANNIVERSARIO DA QUELLA DATA

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Messina, con la Fondazione Èbbene, lunedì 23 maggio, a Piazza Casa Pia, organizza una giornata nazionale per la legalità con gli studenti- ‘’Capaci di Crescere, Legalità e Prossimità in Rete”. Un’iniziativa patrocinata dalla Fondazione Falcone.

Un’occasione per ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, vittima di una strage mafiosa avvenuta il 23 maggio 1992.

L’evento ha avuto inizio alle ore 8.30 di lunedì 23 maggio e durerà tutta la mattinata, con la piazza che sarà animata dagli studenti degli Istituti comprensivi Pascoli-Crispi, Boer-Verona Trento e Battisti-Foscolo. Attraverso l’arte, con un laboratorio a cielo aperto, gli studenti racconteranno con i loro occhi il contrasto alle mafie e realizzeranno i lenzuoli a tema, collegandosi con l’attività che annualmente la Fondazione promuove.

Alle ore 12:00, alla presenza degli studenti e delle istituzioni, verrà “piantato un albero di ulivo che consegniamo alla città come simbolo di vita e speranza, ma soprattutto chiederemo ai bambini di prendersene cura, come simbolo di cura per la legalità”, sottolineano gli organizzatori.

L’iniziativa fa parte di un cartellone nazionale e rientra tra le attività del progetto “Un’opportunità per Me, la gimkana del sabato”, avviato lo scorso marzo, che mette insieme azioni complementari per la riqualificazione della piazza.