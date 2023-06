Il nuovo Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Felice Iracà, insediato in città il 1 Giugno, ha incontrato stamane la stampa cittadina.

Il Comandante Iracà proviene da Milano, dove ha svolto le funzioni di Dirigente Vicario del Comando milanese dal luglio 2020 al dicembre 2022, passando poi alla Direzione Regionale dei VV.F. della Lombardia. Ingegnere civile e giornalista pubblicista, Iracà è nato a Catanzaro ma ha vissuto a lungo a Reggio Calabria. Entrato nel Corpo Nazionale nel 1998, nel corso della sua carriera ha operato presso il Comando di Verbania, dal 1999 al 2012 in qualità di Vice Comandante, e dal 2015 al 2020 nelle vesti di Comandante Provinciale.

Nel 2013 ha prestato servizio per un biennio al Viminale, presso gli Uffici centrali del Corpo Nazionale, prima di essere promosso Primo Dirigente nel luglio 2014. Nel capoluogo milanese ha gestito l’attività di prevenzione incendi, dirigendo alcune importanti operazioni di soccorso, fra le quali l’incendio del grattacielo “Torre dei Moro”, occorso il 29 agosto 2021. Iracà è stato promosso Dirigente Superiore lo scorso 4 aprile.

Ecco le dichiarazioni di Iracà: “il nostro obiettivo è dare risposte concrete e rapide alla comunità, e lavorerò affinché ciò avvenga. Una buona notizia è rappresentata dall’attivazione di una squadra di cinque uomini a Vulcano – in aggiunta al presidio di stanza a Lipari – complice un accordo con la Regione per la concessione di un immobile come base logistica”.

Quasi 400 unità di personale in forza al Comando Provinciale, tra Vigili del Fuoco operativi e amministrativi, a cui si aggiungono, all’occorrenza altrettanti volontari. Una presenza su tutto il territorio messinese, per fronteggiare emergenze di vario tipo. Al termine della conferenza stampa, i giornalisti intervenuti, hanno visitato la nuova sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina. Ricordando i dati degli interventi del 2022, Iracà ha individuato come priorità le attività legate allo spegnimento di incendi (il 25% del totale l’anno scorso), che richiedono “prontezza ed efficace organizzazione”.

Un ambito spinoso, che ci si appresta a fronteggiare con il massimo impegno, a pochi giorni dall’inizio della stagione estiva.