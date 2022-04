Il nuovo Questore di Messina sarà Gabriella Ioppolo, 60 anni, catanese di nascita, che arriva in città proveniente da Siracusa, dove ha ricoperto il medesimo incarico.

Per la Ioppolo sarà un ritorno a Messina dove dal 2005 al 2008 ha rivestito l’incarico di Capo di Gabinetto e dal 2009 è stata dirigente della Polizia Stradale. La Ioppolo sostituirà l’attuale Questore Gennaro Capoluongo, giunto a Messina a giugno del 2021, che lascerà l’incarico per andare negli Stati Uniti d’America dove ricoprirà l’importante incarico di esperto per la sicurezza presso la rappresentanza permanente della nazioni Unite a New York.