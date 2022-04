Il Partito Socialista Italiano, attraverso il suo segretario cittadino Amedeo Gitto, ha sposato il progetto di ampia coalizione che supporta la candidatura a sindaco di Franco De Domenico.

«In questa proposta – afferma Gitto – oltre che valori comuni e condivisi, abbiamo visto la concreta possibilità di dare a Messina un’amministrazione capace di ripristinare un clima di reale coesione. Un governo della città in grado di andare oltre le spaccature ideologiche e sociali che si erano venute a creare, di riportare quella serenità e unione di intenti senza le quali qualsiasi idea di sviluppo risulta penalizzata già in partenza. All’apprezzamento per la proposta politica, poi, aggiungo quello per Franco De Domenico, per le sue capacità, per la sua storia».

«Il nostro progetto – afferma De Domenico – continua a raccogliere consensi e apprezzamenti. L’appoggio del PSI e la stima manifestata nei miei confronti non possono che conferire ulteriore forza e spessore alla coalizione e confermare l’idea di un centrosinistra ampio e unito».