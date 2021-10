“Il peggio sembra essere passato” [Video]

“Il peggio sembra essere passato”. Lo ha riferito in un post pubblicato oggi su Facebook dopo le 14.30, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.

Musumeci ha poi rimarcato e concluso: “rimane il dolore per la perdita di tre vite e i danni enormi che il #maltempo ha provocato. Grazie, di cuore, a tutti quelli che si sono prodigati in questa emergenza. Ora guardiamo avanti e speriamo che Bruxelles si attivi al più presto per le misure necessarie di fronte al cambiamento climatico che è già in atto”.

