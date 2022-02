LO HA DICHIARATO IN UNA NOTA ODIERNA..., IL GOVERNATORE DELLA REGIONE SICILIANA, NELLO MUSUMECI

«Il permanere della vertenza degli autotrasportatori per il caro carburanti rischia di appesantire, ancora di più, una situazione economica già difficile nelle regioni meridionali. Situazione che si sta aggravando anche a causa del conflitto in Ucraina, ma che coinvolge tutte le nazioni europee e quindi anche noi. Per questo motivo, dopo avere sentito il collega governatore della Puglia Michele Emiliano, abbiamo concordato con il presidente della Conferenza della Regioni, Massimiliano Fedriga, di intervenire sul governo nazionale: servono provvedimenti urgenti e risolutivi». Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci.