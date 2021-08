Il potenziamento dei controlli disposti dal Questore di Roma a piazza Mancini, nelle aree limitrofe e adiacenti la stessa zona, ha portato già nella serata di ieri all’arresto di un cittadino peruviano. Nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati effettuato nella serata di ieri dai poliziotti del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri, gli agenti hanno proceduto al controllo di A.G.J.H., cittadino peruviano.

Hanno così scoperto a suo carico, nel corso della accurata procedura di identificazione, un mandato di cattura internazionale emesso dalle autorità peruviane per omissione di assistenza familiare. Il 32enne è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La serrata attività di prevenzione e controllo a piazza Mancini proseguirà in maniera sistematica anche nei giorni a seguire per accrescere la sicurezza della zona importante punto di riferimento per i cittadini del quartiere.