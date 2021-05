Il Prefetto di Messina Cosima Di Stani esprime vivo compiacimento per la brillante operazione convenzionalmente denominata “Market Place”, condotta nelle prime ore della mattinata odierna nella città capoluogo, nell’ambito della quale personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari personali e patrimoniali

Il Prefetto Cosima Di Stani esprime vivo compiacimento per la brillante operazione convenzionalmente denominata “Market Place”, condotta nelle prime ore della mattinata odierna nella città capoluogo, nell’ambito della quale personale della Squadra Mobile della Polizia di Stato ha dato esecuzione ad una ordinanza applicativa di misure cautelari personali e patrimoniali a carico di numerosi soggetti appartenenti a distinte cellule di una ramificata compagine criminale dedita al grande traffico ed anche allo spaccio minuto di sostanze stupefacenti.

Il Prefetto, nel manifestare il proprio personale apprezzamento alla Polizia di Stato per la determinazione e la capacità di intervento dimostrate anche in tale circostanza, ha sottolineato l’importanza delle operazioni di prevenzione e contrasto al crimine, proiettate alla tutela dei cittadini e della legalità, ancor di più in un momento, come quello attuale, in cui molteplici esercizi pubblici e attività imprenditoriali potrebbero attirare gli appetiti delle organizzazioni criminali.