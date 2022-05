Il Prefetto di Messina, Dott.ssa Cosima Di Stani, ha rivolto un messaggio di vivo compiacimento al Procuratore Distrettuale Antimafia di Messina, Dott. Maurizio De Lucia ed al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Col. Gerardo Mastrodomenico, per la brillantissima operazione condotta ieri mattina che ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 7 soggetti, indagati per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso e per diversi episodi di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Le attività investigative hanno consentito di far luce sull’operatività criminale di una cellula mafiosa, del tutto autonoma rispetto alle articolazioni di Cosa Nostra catanese, che è risultata in grado di ingerirsi, condizionandole, nelle dinamiche elettorali – politiche dei Comuni di Moio Alcantara e Malvagna, oltre che nella relativa gestione dell’attività amministrativa, attraverso l’infiltrazione di soggetti alla stessa struttura criminale direttamente e/o indirettamente riconducibili.

Al riguardo il Prefetto ha sottolineato il proficuo e costante impegno delle Istituzioni nella lotta alla criminalità organizzata, a conferma di un valido modello operativo imperniato sulla cooperazione tra Autorità Giudiziaria e Forze di Polizia, e come tale attività risulti ancor più significativa nell’attuale periodo storico, per lo strategico stanziamento di importanti risorse comunitarie a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La pronta reazione e la sicura capacità di contrasto dimostrata contribuiscono – ha concluso il Prefetto – a rasserenare la cittadinanza ed a rafforzare la fiducia nelle Forze di Polizia e nella Magistratura.