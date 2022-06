Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte oggi pomeriggio a Messina, in Piazza Unione Europea per sostenere i candidati al consiglio comunale e alle municipalità del M5S e il candidato sindaco Franco De Domenico.

Prima dell’appuntamento con la piazza il leader del M5s ha incontrato alla Camera di Commercio di Messina i rappresentanti degli industriali e dei sindacati.

“C’è tanto da fare Messina merita una svolta. Noi vi vogliamo bene, ma non come qualcuno che mentre vi diceva vi voglio bene poi vi ha abbandonato. Noi se prendiamo un impegno lo portiamo avanti fino alla fine, non come la vecchia amministrazione”.

“Bisogna riequilibrare i conti, risanare il bilancio altrimenti non si va da nessuna parte”. Queste le parole di Giuseppe Conte durante il comizio in un Piazza Unione Europea piena di sostenitori.

“Ci sono i soldi del Pnrr, Messina merita una grande quota di fondi, ma ci vogliono amministratori che li sappiano utilizzare ad esempio per il completamento del Porto di Tremestieri e la rigenerazione urbana. Molte di queste cose sono state già fatte dal Movimento cinque stelle grazie all’autorità dello Stretto che ha investito parecchi soldi sul porto e dal punto vista infrastrutturale. E anche sul risanamento molto abbiamo fatto noi insieme ad altri. Questa città merita di più. I giovani devono avere la possibilità di rimanere. Ci sono solidi per la transizione ecologica e le comunità energetiche, e la transizione digitale. Bisogna migliorare scuole e asili, ma ci vogliono soldi per le giovani coppie”. conclude Conte acclamato dalla folla.

