Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, sarà il primo ospite di Casa Minutella

Nello Musumeci a Casa Minutella;

Il programma in diretta alle 14.45 su Video Regione (canale 16 del digitale terrestre);

Diretta online su Blogsicilia.it e Tempostretto.it;

Nella seconda parte del programma il duo Matranga & Minafò;

Comincia oggi la 17ma stagione di Casa Minutella. Il talk show gentile condotto da Massimo Minutella anche quest’anno accompagnerà la vita politica, economica e sociale della Sicilia. Spazio anche alla cultura, allo spettacolo e alla musica come da tradizione del talk più amato dai siciliani. Anche quest’anno, sono due gli appuntamenti settimanali con Casa Minutella, che andrà in onda e online il martedì e il giovedì alle 14.45.

Nello Musumeci, primo ospite della stagione di Casa Minutella

Ospite della prima puntata è il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. Si parlerà della Sicilia, dunque, delle sue aspettative di sviluppo dopo lo choc pandemico e delle tante criticità che dobbiamo affrontare. In studio, con il presidente Musumeci, ci sarà il direttore di Blog Sicilia, Manlio Viola. In collegamento i giornalisti Mario Barresi (La Sicilia di Catania), Alfredo Pecoraro (Ansa) e il direttore di Tempostretto.it, Carmelo Caspanello. Nella seconda parte della puntata del 26 ottobre, Massimo Minutella si troverà faccia a faccia con il duo comico Matranga&Minafò.

Casa Minutella, in diretta su Video Regione e su Blogsicilia.it e Tempostretto.it

Per chi attende Casa Minutella seduto davanti alla tv, la diretta odierna, è a partire dalle 14.45, la si potrà vedere su Video Regione, canale 16 del digitale terrestre. Il talk show, quest’anno, rafforza anche la sua diffusione online e sui canali social. Casa Minutella verrà diffuso sulla piattaforma digistream e sarà visibile, in contemporanea live su Blogsicilia.it e su Tempostretto.it. Il programma è coprodotto da Sicilia On Demand e Video Regione ed è realizzato con la collaborazione di Tempostretto.it.

Grazie alla sinergia tra testate giornalistiche che operano su diverse aree della Sicilia, saranno sviluppati contenuti di interesse regionale da punti di osservazione diversi. Si tratta, perciò, di una strategia editoriale e redazionale innovativa, che punta a raccogliere, in modo capillare, notizie e approfondimenti da ogni angolo della Sicilia, per raccontare in modo puntuale e tempestivo, quel che sta accadendo.