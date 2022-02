LO HA RESO NOTO IN UN COMUNICATO ODIERNO, GAETANO GIORDANO (RSU & RLS DEL COMUNE PELORITANO, COMPONENTE DEL DIRETTIVO PROVINCIALE REGIONALE E NAZIONALE DEL DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE CSA/CISAL)

“Il presidente della Regione Siciliana, On. Nello Musumeci, a seguito delle dimissioni della giunta De Luca a caccia di nuovi traguardi, ha nominato il commissario di Messina individuato nella persona di Leonardo Santoro, attuale segretario generale dell’Autorità di Bacino”. Lo ha reso noto in un comunicato odierno, Gaetano Giordano (RSU & RLS Comune di Messina, Componente del Direttivo Provinciale Regionale e Nazionale del Dipartimento Polizia Locale CSA/CISAL).

Giordano aggiunge e conclude: “compito gravoso sarà quello di gestire gli affari correnti della città, seguire iter procedurale per il piano di riequilibrio e portarla al voto. Al commissario e ai due subcommissari, Mirella Vinci e Francesco Milio. Faccio i migliori auguri di buon lavoro e offro la mia sincera collaborazione…, insieme al CSA/CISAL… Sindacato più rappresentativo del Comune di Messina, siamo pronti a fare la nostra parte per il Municipio, i suoi lavoratori ed i cittadini costretti a questo ennesimo commissariamento da un sindaco dimissionario in cerca di gloria”.