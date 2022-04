Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà stasera a Messina per prendere parte al Teatro Vittorio Emanuele alle celebrazioni per il 70° anniversario della nascita della Gazzetta Del Sud e il 50° della Fondazione Bonino Pulejo [Video]

I RESPONSABILI DELLA RTP..., L'EMITTENTE TELEVISIVA MESSINESE DI PROPRIETA' DEL GRUPPO EDITORIALE SES... HANNO INIZIATO A TRASMETTERE L'EVENTO IN DIRETTA A PARTIRE DALLE TRASCORSE ORE 18.30 DI OGGI 13 APRILE 2022

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà stasera a Messina per prendere parte al Teatro Vittorio Emanuele alle celebrazioni per il 70° anniversario della nascita della Gazzetta Del Sud e il 50° della Fondazione Bonino Pulejo. I componenti della Rtp…, la tv di proprietà del Gruppo editoriale SES… hanno iniziato a trasmettere l’evento in diretta a partire dalle trascorse 18.30 di oggi 13 aprile 2022.

Tutti i dettagli dell’incontro sono spiegati…, nel servizio curato dal giornalista dell’emittente televisiva messinese…, Rosario Pasciuto.