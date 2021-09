Il Presidente di Asm, Finuccio Auteri, assieme al Consiglio di amministrazione, di cui fanno parte, Mario Smiroldo e Stefano Loria, a breve renderà noto alla Città di Taormina il suo programma

Il Presidente di Asm, Finuccio Auteri, assieme al Consiglio di amministrazione, di cui fanno parte, Mario Smiroldo e Stefano Loria, a breve renderà noto alla Città il suo programma.

“Quelli che contano – dice Auteri – sono fatti e iniziative. L’Asm, dopo un decennio di liquidazione, riparte e deve dimostrare di essere capace di dare risposte ed avviare programmi seri. Nell’immediato bisogna definire, senza perdere tempo, appunto, la figura del Direttore Generale. Siamo intenzionati ad affidare un incarico a tempo determinato. Questo per: garantire il pagamento degli stipendi del personale; definire finalmente i contratti di servizio e regolarizzare tutto anche nella prospettiva delle nuove esigenze che si sono venute a creare; avviare l’urgente ed indispensabile programmazione della manutenzione invernale e poi della revisione trentennale della Funivia di collegamento con la zona a mare; affrontare il problema dell’urgentissima sistemazione del comparto acquedotto, ridotto al lumicino sia nel personale che nelle strutture, prima che sia troppo tardi con tutte le conseguenze negative per Taormina, ricordo che è già in corso, uno studio analitico e preparatorio molto dettagliato che verrà sottoposto al vaglio dell’Amministrazione e del Consiglio Comunale; iniziare l’iter per la nomina del nuovo revisore dei conti, il cui incarico è in scadenza, per garantire continuità amministrativa; completare l’iter per il sistema antincendio, in scadenza, senza il quale non potremo operare; provvedere alla sistemazione dei mezzi fermi per l’impossibilità di procedere all’acquisto di pezzi di ricambio. Sono questi solo alcuni dei problemi da affrontare immediatamente. Tante di queste esigenze saranno frutto di un confronto diretto e trasparente con il Consiglio Comunale e con la Giunta in un rapporto, mi auguro, sereno e produttivo. Ringrazio, infine, per il lavoro svolto l’avv. Antonio Fiumefreddo che tanto si è speso per rimettere in ordine l’azienda. Sarà nostra cura fare tesoro di quella esperienza. L’Asm è il bene di Taormina e come tale va rispettata, curata e amministrata”.