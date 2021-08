Il Presidente di Più Italia, Fabrizio Pignalberi, interviene oggi con una nota… in merito al quartiere collinare Cavoretto esitente a Torino

A Torino c’è un bellissimo quartiere collinare, si chiama Cavoretto, fa parte della Circoscrizione 8. Le case e le ville, che si appoggiano su verdissimi declivi, si affacciano su stradine strettissime dove parcheggiare l’auto è un’impresa ardua ogni giorno.

Cavoretto sembra un piccolo borgo di collina, un’oasi lontana dalla città, ma siamo in piena città a pochissimi minuti dal centro. A causa della cronica carenza di parcheggi e in seguito al lockdown, sulla piazza centrale, Piazza Freguglia, tentano di resistere stoicamente: un minimarket, un giornalaio, un bar-caffetteria un restauratore di mobili antichi e anche un piccolo ufficio postale e una farmacia. Fino al 1889, Cavoretto era un piccolo comune autonomo che poi è stato inglobato nella città di Torino. Ancora oggi I suoi abitanti si definiscono ‘cavorettesi’. Il borgo ha conservato la bellezza di un tempo ma ultimamente I residenti e coloro che si recano a Cavoretto per lavorare nelle piccole attività commerciali hanno sempre più difficoltà.Il problema è proprio la carenza di parcheggi. Una carenza che da sempre ha caratterizzato tutta la zona ma che adesso è diventata ancora più grave. I cittadini sono esasperati anche perché ultimamente le multe arrivano fittissime.

L’esasperazione ha spinto alcuni residenti a presentare una petizione per rendere ‘parcheggiabili’ alcuni tratti di strada attualmente interdetti, si tratta in tutto di una ventina di posti. Una goccia nel mare perché il problema non è solo quello di una ventina di posti in più o in meno. La necessità per residenti e commercianti va ben oltre.

La richiesta di realizzare nuovi parcheggi nel quartiere Cavoretto è stata ascoltata da Fabrizio Pignalberi, Presidente di Più Italia, che ha intenzione di fare richiesta in Regione Piemonte.

‘La questione va risolta alla radice per poter creare nuovi posti auto – ha dichiarato Fabrizio Pignalberi – occorrono investimenti strutturali e progettazione per far sì che questo magnifico quartiere possa tornare ad essere il gioiello che è’. Tutta la zona è sottoposta a vincolo paesaggistico. Cavoretto, con tutta la collina torinese è stata dichiarata dal 2015 ‘Riserva di Biosfera italiana Unesco’.

Un riconoscimento molto importante perché per la prima volta viene dato ad una zona con una alta densità abitativa. Il problema del parcheggio nel quartiere Cavoretto è piuttosto complesso – sottolinea il Presidente di Più Italia Fabrizio Pignalberi – ma, lavorandoci sopra e collaborando tutti insieme, una soluzione può essere trovata’.