Il prestigioso Taormina Film Festival annuncia con entusiasmo la partecipazione straordinaria di Helen Hunt alla sua 71ª edizione. L’attrice, regista e sceneggiatrice statunitense riceverà il Premio alla Carriera, un tributo al suo straordinario percorso nel mondo del Cinema e della televisione.

Con oltre quarant’anni di carriera, Helen Hunt è tra le interpreti più amate e versatili del panorama internazionale. Vincitrice di un Premio Oscar, quattro Golden Globe e quattro Emmy Awards, si è distinta per la sua capacità di passare con naturalezza dal dramma alla commedia, conquistando il pubblico con intensità, eleganza e autenticità. Celebre per la sua interpretazione nel Film “Qualcosa è cambiato” (“As Good as It Gets”, 1997) al fianco di Jack Nicholson, Hunt ha lasciato un segno indelebile anche in televisione con la sitcom cult “Innamorati pazzi” (“Mad About You”). La sua carriera si è arricchita anche di progetti dietro la macchina da presa, come la regia e la sceneggiatura di “Ride – Ricomincio da me”, confermando una dedizione costante alla qualità e alla narrazione profonda.

Tiziana Rocca, direttrice artistica del Festival, ha commentato: “Accogliere Helen Hunt a Taormina è per noi motivo di grande orgoglio. La sua presenza rappresenta un ideale incontro tra la magia del Cinema internazionale e l’incanto della nostra terra. Con il suo talento poliedrico, la sua coerenza artistica e la sua raffinata sensibilità, Helen incarna perfettamente lo spirito del nostro Festival… passione, impegno e amore per il racconto. Il Premio alla Carriera è un riconoscimento più che meritato, destinato a un’artista che continua a ispirare il pubblico e i colleghi di tutto il mondo”.

La premiazione si terrà nello scenario mozzafiato del Teatro Antico di Taormina, durante una serata di gala che si preannuncia come uno dei momenti più emozionanti del Festival. Il Taormina Film Festival è promosso dalla Fondazione Taormina Arte Sicilia, con il sostegno dell’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo.