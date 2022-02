Il programma condotto da Mara Venier, ha avuto inizio alle 14.00 su #Rai1 dal Teatro Ariston della Citta’ dei fiori e si concludera’ alle 18.40

Qual è la scaletta della puntata speciale di Domenica In Sanremo 2022? Ci saranno tutti i cantanti in gara al Festival?

La puntata del programma di Mara Venier ha avuto inizio oggi 6 febbraio alle ore 14.00 in diretta su #Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo. Tutti i cantanti e il vincitore della 72esima calcheranno nuovamente il palco per riesibirsi e per sottoporsi alle domande e alle analisi dei giornalisti e ospiti in studio. Ma vediamo nel dettaglio scaletta e ospiti di Domenica In speciale Sanremo 2022.

SCALETTA E OSPITI

I cantanti del Festival potrebbero salire sul palco in ordine di classifica capovolta (dal 25esimo al primo posto), ma – al momento – non è stato ufficializzato l’ordine di apparizione da Mara Venier degli artisti e dei suoi ospiti che saranno: Alberto Matano, Teo Teocoli, Alba Parietti, Pino Strabioli, Marino Bartoletti, i conduttori della Costa Toscana Fabio Rovazzi e Orietta Berti. Ospite anche l’attore Christian De Sica e la conduttrice Nunzia De Girolamo. Confermata poi la presenza dei cantanti nella scaletta di Domenica In Sanremo 2022: Achille Lauro, Aka7even, Ana Mena, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Emma, Fabrizio Moro, Gianni Morandi, Giovanni Truppi, Giusy Ferreri, Highsnob e Hu, Irama, La rappresentante di lista, Le Vibrazioni, Mahmood e Blanco, Massimo Ranieri, Matteo Romano, Michele Bravi, Noemi, Rkomi, Sangiovanni, Tananai e Yuman.

CLASSIFICA SANREMO 2022

Ma vediamo la classifica del Festival di Sanremo 2022 nel dettaglio.

Ecco tutti i cantanti ed i brani dal 1° al 25esimo posto annunciati ieri sera da Amadeus il presentatore della rassegna canora trasmessa dall1 al 5 febbraio su #Rai 1 alle 20.35: