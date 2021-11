Il proprietario di un caseggiato, situato nel villaggio Rodia di Messina, è stato denunciato all’autorità giudiziaria, per l’ipotesi di reato relativa allo smaltimento illecito di rifiuti mediante combustione. Lo stesso non risultava iscritto per il suddetto fabbricato…, presso l’Ufficio Tributi per la Tari ed era privo di mastelli per la differenziata.

Ad eseguire le accennate operazioni di controllo, sono stati in data 20 novembre, i poliziotti della Polizia Municipale, comandati dal comandante Vicario Giovanni Giardina.