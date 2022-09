Il provocatore, insultatore e diffamatore seriale Cateno De Luca, in un filmato pubblicato sulla sua Pagina Facebook… dopo le ore 19.00 di ieri ha insultato il capo della Giunta comunale di Leonforte (Enna) [Video]

IL LEADER DI 'SICILIA VERA' DOPO AVERE ATTACCATO IN UN COMIZIO TENUTOSI DOMENICA NEL COMUNE ENNESE, IL PRIMO CITTADINO LEONFORTESE CARMELO BARBERA ADDEBITANDOGLI RESPONSABILITA' SUL CATTIVO STATO DEL LOCALE OSPEDALE IN DATA ODIERNA LO HA PARAGONATO AD UN 'PORCO POLITICO' PER AVERE SOSTITUITO L'ASSESSORA CINZIA CAMMARATA, REA DI ESSERE UNA SEGUACE #DELUCHIANA