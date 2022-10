“Il quadro dell’assegnazione dei seggi a Messina è cambiato…” [Video]

LO HA SCRITTO OGGI 10 OTTOBRE 2022 IN UN POST PUBBLICATO SULLA SUA OMONIMA PAGINA FACEBOOK DURANTE UNA DIRETTA DAL TRIBUNALE DI MESSINA, L'EX PRIMO CITTADINO E NEODEPUTATO REGIONALE... CATENO DE LUCA... CHE HA SPIEGATO COME IN SEGUITO ALLA VERIFICA DEI DATI TRASMESSI I RESPONSABILI DELL'UFFICIO ELETTORALE CENTRALE HANNO EFFETTUATO IL RICALCOLO DEI RESTI, PERTANTO IN CONSEGUENZA DI QUANTO ACCERTATO LA LISTA 'SUD CHIAMA NORD' PRENDEREBBE IL TERZO SEGGIO A MESSINA, IL QUALE VIENE ASSEGNATO AD ALESSANDRO DE LEO, ATTUALE CONSIGLIERE COMUNALE E PRIMO DEI NON ELETTI NELLO STESSO RAGGRUPPAMENTO