IN PARTICOLARE, IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI CALCIO #NAPOLI - #LAZIO DEL 3 MARZO SCORSO PRESSO LO STADIO #MARADONA, IL PRIMO ERA STATO DENUNCIATO PER LANCIO DI MATERIALE PERICOLOSO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE, MENTRE L’ALTRO PER OLTRAGGIO E RESISTENZA A #PUBBLICO #UFFICIALE, RIFIUTO D'INDICAZIONI SULLA PROPRIA IDENTITÀ PERSONALE, LESIONI PERSONALI AGGRAVATE E PER VIOLENZA O MINACCIA NEI CONFRONTI DEGLI ADDETTI AI CONTROLLI DEI LUOGHI OVE SI SVOLGONO MANIFESTAZIONI SPORTIVE; UN ALTRO PROVVEDIMENTO, DELLA DURATA DI UN ANNO, È STATO IRROGATO NEI CONFRONTI DI UN 28ENNE NAPOLETANO CHE, IN OCCASIONE DELLA PARTITA DI CALCIO #NAPOLI - #ATALANTA DELLO SCORSO 11 MARZO PRESSO LO STADIO “MARADONA”, ERA STATO DENUNCIATO PER SCAVALCAMENTO; ANCORA, ALTRI 4 DASPO, PER PERIODI DI 3 E 5 ANNI, SONO STATI EMESSI NEI CONFRONTI DI ALTRETTANTI GIOCATORI DELLA SQUADRA #ASD OLIMPIA #CAPRI #PECORARO CHE, IN OCCASIONE DELL’INCONTRO DI CALCIO A 5 '#ASD #OLIMPIA #CAPRI #PECORARO - #REAL #AGEROLA #FUTSAL' PRESSO LA TENDOSTRUTTURA #SAN #COSTANZO DI #CAPRI DEL 4 FEBBRAIO SCORSO, SI ERANO RESI RESPONSABILI DI UN’AGGRESSIONE AI DANNI DEI GIOCATORI DELLA SQUADRA AVVERSARIA E DI MINACCE

Il #Questore di #Napoli ha adottato due provvedimenti di Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive (DASpo), della durata di uno e due anni, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani di 29 e 43 anni; in particolare, in occasione dell’incontro di calcio #Napoli – #Lazio del 3 marzo scorso presso lo stadio #Maradona, il primo era stato denunciato per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, mentre l’altro per oltraggio e resistenza a #Pubblico #Ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, lesioni personali aggravate e per violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni Sportive.

Un altro provvedimento, della durata di un anno, è stato irrogato nei confronti di un 28enne napoletano che, in occasione della partita di calcio #Napoli – #Atalanta dello scorso 11 marzo presso lo stadio “Maradona”, era stato denunciato per scavalcamento. Ancora, altri 4 DASpo, per periodi di 3 e 5 anni, sono stati emessi nei confronti di altrettanti giocatori della squadra #ASD Olimpia #Capri #Pecoraro che, in occasione dell’incontro di calcio a 5 ‘#ASD #Olimpia #Capri #Pecoraro – #Real #Agerola #Futsal’ presso la tendostruttura #San #Costanzo di #Capri del 4 febbraio scorso, si erano resi responsabili di un’aggressione ai danni dei giocatori della squadra avversaria e di minacce nei confronti dell’arbitro.