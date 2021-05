Il questore di Palermo ha emesso un provvedimento di Daspo Willy nei confronti di tre motociclisti, due messinesi ed un palermitano, protagonisti di una violenta aggressione fisica che comportò 30 giorni di prognosi alla vittima.

In fatti risalgono al novembre 2019, quando i festeggiamenti organizzati da un motoclub siciliano presso un noto locale notturno di Via La Malfa finirono con l’arresto di alcuni motociclisti di un gruppo “rivale”, che hanno pestato un ospite per futili motivi.

Secondo quanto ricostruito nelle indagini, la vittima, estranea a entrambi i motoclub, venne bloccato nel bagno del locale da un uomo vestito con un gilet di pelle nera riportante lo stemma del gruppo motociclistico dei “Bandidos” che, dapprima gli ostruì il passaggio impedendogli di entrare e poi, spalleggiato da altri motociclisti appartenenti allo stesso club, gli intimò di fare in fretta ed uscire. Nel corso della serata, la vittima venne nuovamente “puntata” in sala da insistenti sguardi di sfida, poi, ancora una volta nei bagni, fu selvaggiamente picchiata con calci e pugni al volto. Nel frattempo un amico della vittima venne bloccato per impedirgli di correre in suo aiuto.

I tre motociclisti vennero arrestati dalla polizia che, a fine 2020, eseguì un’ordinanza di custodia cautelare nei loro confronti.

A tutela della sicurezza pubblica, ai tre “Bandidos” adesso è stato fatto anche divieto di accesso al locale teatro dei fatti, nonché ad altri locali pubblici della zona per i prossimi due anni.