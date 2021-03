Il Questore di Reggio Calabria, seguendo i principi enunciati nella normativa riguardante la “sicurezza urbana” che è protesa alla salvaguarda della vivibilità ed al decoro dell’ambiente cittadino, ha voluto prendere seri provvedimenti in relazione ai disordini causati da alcuni gruppi di giovani (per lo più minorenni), nella piazza del Duomo sita nel Comune di Gioia Tauro in data 10 gennaio.

I soggetti coinvolti nell’indicato episodio, si sono dati appuntamento attraverso i social network, incontrandosi senza alcun rispetto delle norme in materia di assembramenti e senza utilizzare le mascherine. Otto provvedimenti di Divieto di accesso alle aree urbane sono stati adottati nei confronti dei responsabili della rissa avvenuta nella cittadina della Piana.

Il caso ebbe risalto nella cronaca nazionale ed in quella locale, ed i protagonisti avevano deciso di sfidarsi brutalmente, anche con l’uso di oggetti contundenti, dando vita a scene violente e mettendo anche a rischio l’incolumità delle persone che già si trovavano in quei luoghi. Tutti i soggetti erano stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa, ed il massimo responsabile della Questura reggina con gli odierni provvedimenti, ha interdetto loro l’accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento che si trovano in quelle zone, nonché il divieto di stazionare nelle loro immediate vicinanze.