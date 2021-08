Il Questore di Roma ha emesso un D.A.C.Ur. (Divieto di Accesso alle aree Urbane) misura di prevenzione atipica più conosciuta con il nome improprio di “Daspo Urbano” nei confronti di un 45enne. L’uomo è stato segnalato alla Divisione Anticrimine della Questura di Roma, dal XII Distretto Monteverde, diretto da Maria Chiaramonte, che nel mese di giugno lo aveva denunciato per danneggiamento e tentata estorsione nell’ambito dell’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore nei pressi di piazza Forlanini. In particolare il 45enne aveva danneggiato l’auto di un ragazzo che si era rifiutato di pagare il suo servizio. Nell’occasione a suo carico era stata inviata alla Procura della Repubblica una dettagliata informativa di reato.

Dall’istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine, diretta da Angela Altamura, è inoltre emerso che in passato lo stesso era stato sanzionato dalle Forze dell’Ordine poiché esercitava, senza autorizzazione, l’attività di parcheggiatore nell’area urbana del Comune di Roma di Via Ramazzini, in prossimità della Clinica Villa Pia ed era stato arrestato per il reato di estorsione.

Pertanto, verificata la pericolosità sociale del soggetto, la reiterazione delle condotte che nella Capitale determinano un forte allarme sociale in quanto diffuse nel territorio e spesso esercitate con modalità tali da limitare la libertà dei cittadini, che sono costretti ad aderire alle illegittime richieste nel timore di ritorsioni o a scegliere aree diverse per la sosta del proprio veicolo, il Questore di Roma, al fine di garantire la sicurezza pubblica, ha emesso nei confronti del predetto il provvedimento della durata di un anno che gli vieta l’accesso alle aeree urbane di via Ramazzini e di piazza Forlanini. L’inosservanza al provvedimento prevede l’arresto da 6 mesi ad 1 anno.

