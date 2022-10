Il rapper messinese SKILLA tra Finalisti del Tour Music Fest 2022 che parteciperanno alle Finali di San Marino dal 22 al 27 Novembre prossimi.

Dopo la fine delle Live Audition, il viaggio al centro della musica emergente da Nord a Sud del Paese, isole comprese, continua come annunciato venerdì 21 Ottobre, in diretta streaming, con i Finalisti per le categorie Cantautori, Interpreti, Cantanti Over, Cantautori Over, Rapper, Band, Musicisti, Dj, Dj Producer. Junior e Baby Singer che accederanno alle Fasi Finali in scena a San Marino dal 22 al 27 Novembre.