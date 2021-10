IL COMMERCIALISTA..., RIFERISCE DI UNA LINEA TELEFONICA BLOCCATA DALLE AUTORITA', PER NON CONSENTIRE AI CITTADINI DI CONNETTERSI CON I SOCIAL MEDIA NON PERMETTENDO DI PUBBLICARE FOTO E FILMATI IN DIRETTA AL FINE DI TESTIMONIARE LA MOLE DI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE ODIERNA E DI AUTOBUS BLOCCATI CON L'INTENTO DI NON FARE ARRIVARE MANIFESTANTI SUL LUOGO DELLA PROTESTA

Il resoconto di Santi Daniele Zuccarello (professionista #messinese ed ex consigliere comunale dal 2013 al 2018), da piazza del Popolo a Roma dove migliaia di cittadini dalle 15.00 di oggi hanno iniziato a protestare contro il Green Pass introdotto dallo scorso 6 agosto dai componenti del Governo guidato dal premier Mario Draghi, in modo non conforme rispetto a quanto hanno deciso i Paesi membri dell’Unione Europea.

Zuccarello riferisce…, di una linea telefonica bloccata per non consentire ai cittadini di connettersi con i social media impedendo così di pubblicare foto e filmati in diretta che potessero testimoniare la mole di partecipanti alla manifestazione odierna… ma anche di autobus bloccato per impedire alle persone di partecipare alla protesta.