Il Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea esprime a nome di tutta la Comunità Accademica il cordoglio per la scomparsa, all’età di 89 anni, dell’artista Luigi Ghersi i cui funerali si svolgeranno martedì 19 aprile alle ore 15:30 presso la Chiesa di Santa Caterina di Valverde a Messina

I COMPONENTI DI UNIME..., SONO RIMASTI ATTONITI... PER LA ODIERNA DIPARTITA DEL FAMOSO PITTORE MESSINESE

Il Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea esprime a nome di tutta la Comunità Accademica il cordoglio per la scomparsa, all’età di 89 anni, dell’artista Luigi Ghersi.

Nato a Messina, dove ha vissuto per molti anni, è stato una delle principali figure intellettuali e artistiche della nostra terra di Sicilia. Durante il suo percorso ha fornito un enorme contributo dall’alto valore culturale, prima come giornalista (da vicedirettore dell’Astrolabio, la rivista di Ferruccio Parri) e direttore dei Settimanali nazionali Aut e L’opinione, poi, come pittore e scultore.

I suoi lavori sono presenti nella Città dello Stretto (il soldato di Maratona al S. Filippo, gli affreschi di Papardo, la cappella all’ospedale di Patti ecc…) e in molte altre località italiane. L’Ateneo di Messina custodisce gelosamente il grande trittico denominato “Il processo”, omaggio a Boris Giuliano. I funerali si svolgeranno martedì 19 aprile alle ore 15:30 presso la Chiesa di Santa Caterina di Valverde.