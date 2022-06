Il rilevamento dell’affluenza dei votanti a Messina, per le Consultazioni 2022 di oggi, domenica 12, alle ore 12, ha fatto registrare 31.991 votanti con la percentuale del 16,66 per cento per le Amministrative; 31.968 votanti con la percentuale del 16,64 per cento per le Circoscrizioni; 30.086 votanti per il Referendum Montemare (Area Montemare: 1.196 votanti con una percentuale del 17,85 per cento; Resto della Città: 28.890 votanti con una percentuale del 15,59 per cento); 28.686 votanti con la percentuale del 15,98 per cento per il Referendum nazionale n.1; 28.685 votanti con la percentuale del 15,98 per cento per il Referendum nazionale n.2; 28.683 votanti con la percentuale del 15,98 per cento per il Referendum nazionale n.3; 28.683 votanti con la percentuale del 15,98 per cento per il Referendum nazionale n.4; e 28.680 votanti con la percentuale del 15,98 per cento per il Referendum nazionale n.5.!

Per l’appuntamento referendario del 2020, sempre alle 12, votarono 12.335 elettori con una percentuale del 6,76 per cento. Per le Amministrative 2018 il rilevamento dell’affluenza allo stesso orario fu di 36.976 votanti con la percentuale del 18,78.

Per le Politiche 2018, percentuale del 18,17 con 33.804 elettori. Per le Amministrative del 2013 invece la percentuale, sempre a mezzogiorno, fu del 13,59 con 27.422 votanti.