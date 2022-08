I “COSTA BROTHER’S” HANNO SUPERATO IN FINALE LA COPPIA COMPOSTA DA CHIARA SANTALCO E GIORGIA VADALA' BERTINI (“GIN TONIC”)

Il secondo Memorial “Aurora De Domenico”, torneo di padel disputato al circolo La Pineta ed intitolato alla giovanissima messinese vittima della strada, è stato vinto da Ludovico e Gianmaria Costa. I “Costa brother’s” hanno superato in finale la coppia composta da Chiara Santalco e Giorgia Vadalà Bertini (“Gin tonic”) con il punteggio di 6/2 6/4 mentre la finale per il 3. e 4. posto (giocata al meglio di un set) è stata vinta 13/11 al tie-break dalla la squadra “Scuderia Ferrari”, composta da Alberto De Domenico e Giulio D’Arrigo contro gli “A.S. Sintomatici” di Paulo Sergi e Giulio Muscarà.

Di buon livello il gioco espresso dai 36 partecipanti, di età compresa tra i 15 ed i 25 anni, che fra amicizia, risate e tanto divertimento hanno messo in campo gli ingredienti giusti per ricordare Aurora De Domenico e riportare così l’attenzione sulla delicata tematica della sicurezza stradale. La manifestazione ha previsto una raccolta fondi il cui ricavato andrà a finanziare una borsa di studio per uno degli attori fragili della Compagnia Teatrale “Volere Volare”, la stessa compagnia CHE a conclusione del torneo ha proposto un simpatico sketch.

Protagonista della giornata di sport anche una radio locale che ha effettuato dei collegamenti in diretta dai campi curati e condotti da Teresa Impollonia, supportata da Giovanni Cundrò presentatore delle due serate. In questa edizione anche il Lions Club Messina Tyrrhenum ha sostenuto la manifestazione, contribuendo alla raccolta fondi. Presente anche il Vice Comandante della Polizia Metropolitana, Piero Fotia, che ha voluto sensibilizzare i numerosi presenti ed i radioascoltatori sull’importanza del rispetto del Codice della strada e presentato alcune delle iniziative portate avanti dal Corpo, fra le quali i controlli mirati alla prevenzione della somministrazione di alcolici ai minori. La serata si è conclusa con l’esibizione dei “Mokanta” e di “Salvo Nocera”, che con la loro coinvolgente musica hanno fatto scatenare il numeroso pubblico presente.