Il Servizio di Politiche Energetiche comunica che gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione delle rampe in uscita dall’autostrada A20 dello svincolo San Filippo a Messina saranno effettuati a partire da lunedì 27

Il Servizio di Politiche Energetiche comunica che gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di illuminazione delle rampe in uscita dall’autostrada A20 dello svincolo San Filippo saranno effettuati a partire da lunedì 27 sino a mercoledì 29 settembre, dalle ore 9.30 alle 19. Pertanto in quelle date e nelle relative fasce orarie le suddette rampe saranno interdette al transito veicolare.

Per consentire invece il regolare afflusso degli spettatori in considerazione della partita di calcio Messina-Bari, in programma mercoledì 29, si prevede la riapertura al transito delle rampe dalle ore 15.