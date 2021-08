Il Sindaco Cateno De Luca ha partecipato, questa mattina, all’inizio ai lavori di sbaraccamento delle aree da riqualificare ricadenti a Fondo Sacca’, nell’ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie – Progetto Capacity, unitamente a S,E. il Prefetto, all’Assessore al Risanamento Salvatore Mondello e all’Assessore alle Politiche abitative Alessandra Calafiore. Erano inoltre presenti esponenti della deputazione messinese, i vertici dell’Agenzia per il Risanamento ARISME e il Dott. Gaetano Giunta, nella qualità di referente per il Progetto Capacity.

Nella giornata di ieri, presso l’Assessorato al Risanamento, è stato redatto il verbale di consegna dei lavori, che saranno ultimati presumibilmente il prossimo 13 dicembre e sono stati definiti gli ultimi dettagli, alla presenza dell’Assessore Mondello, del RUP Ing Silvana Mondello, del Direttore dei Lavori Arch. Ing. Giovanni Maimone, dei responsabili dell’impresa SICILSCAVI– Consorzio Stabile SOLECO S.C.R.L. ausiliaria, del coordinatore per la sicurezza Geom. Letterio Rodilosso.

Le attività consisteranno nella demolizione di tutte le baracche all’interno dell’area, previo smontaggio, stoccaggio, campionamento e trasporto a discarica autorizzata dei manufatti in amianto. L’assistenza e la consulenza tecnica sulla sicurezza in cantiere sarà curata dall’Organismo Paritetico Territoriale (OPT) di Messina, tramite l’ing. Fausto Buttà.

“Indubbiamente una data storica quella di oggi- ha commentato a margine l’Assessore al Risanamento Salvatore Mondello- che chiude concretamente una delle pagine più buie della città di Messina. Così come già detto, alle parole hanno seguito i fatti e l’inizio delle operazioni odierne lo dimostra. Al di là di ogni legittima critica, è palese come l’azione sinergica del Comune di Messina abbia inciso in maniera determinante sulla scelta del Governo di intervenire sul territorio messinese. Sono stati accesi i riflettori su una problematica secolare, che era rimasta impantanata in pastoie burocratiche e disinteresse politico, condannando la città ad una piaga vergognosa che l’ha marchiata nel tempo. Oggi possiamo finalmente dire che siamo alla svolta, è stata tracciata la strada virtuosa che, grazie all’impegno costante dell’Amministrazione, ha già segnato tappe fondamentali nella complessa procedura di risanamento e dunque di cancellazione dell’onta rappresentata dalle baracche, che la città ha dovuto subire. Un ringraziamento sentito va sicuramente al Sindaco e ad ARISME, reale braccio operativo dell’Amministrazione; così come a tutti coloro che a vario titolo hanno predisposto la documentazione tecnica e amministrativa per i progetti; a Messinaservizi Bene Comune, che ha lavorato alacremente per lo smontaggio manuale delle abitazioni e alla rimozione dei rifiuti; a Gaetano Giunta che ha fornito un supporto prezioso, mettendo a disposizione la sua esperienza nel progetto Capacity e alla deputazione messinese che avendo intuito l’incisività dell’azione di governo della Giunta De Luca, ha ritenuto di spendersi per proseguire il percorso virtuoso intrapreso, a favore della città. Sinergia, volontà e amore per Messina, questi gli strumenti più efficaci per risolvere i problemi della gente, anche quelli che appaiono insormontabili. Il silenzio è uno stile che caratterizza un certo modo di lavorare e di cui spesso non si comprende il valore, ma prelude al raggiungimento di obiettivi rilevanti, sinonimo di amore e abnegazione per la propria città”.