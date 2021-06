Il Sindaco Cateno De Luca ha ricevuto oggi a Palazzo Zanca in visita istituzionale, la dottoressa Vinzy Siracusano, nuovo Dirigente della Digos di Messina, proveniente dalla Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali di Ragusa.

Nel corso dell’incontro il Sindaco e la Dirigente Siracusano hanno discusso sugli aspetti legati alla garanzia dell’ordine democratico e alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

“Al fine di raggiungere importanti risultati per l’accrescimento della sicurezza ed il mantenimento dell’ordine pubblico in città – ha ribadito il Sindaco – è fondamentale operare attraverso attività sinergiche con il supporto anche della nostra Polizia municipale, per potenziare le azioni di controllo del nostro territorio urbano per il mantenimento della legalità, in vista della imminente stagione estiva, periodo in cui necessita maggiormente la presenza delle Forze di Polizia per la maggiore concentrazione di giovani lungo le riviere nord e sud della città, al fine di garantire i servizi di sicurezza e incolumità pubblica”.

Al termine dell’incontro il Sindaco ha donato al Dirigente della Digos il crest della città di Messina.